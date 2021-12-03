Главные события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика и рейтинги России:

- В США выйдет отчёт по занятости вне сельского хозяйства;

- В России будут опубликованы данные по обороту розничной торговли и социально-экономическая статистика;

- Рейтинговые агентства Moody's и Fitch объявят итоги пересмотра суверенных рейтингов России.

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