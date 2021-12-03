Высокая активность фондовых "быков" в пятницу маловероятна - "Фридом Финанс"

Высокая активность "быков" на отечественном фондовом рынке в конце недели маловероятна, говорится в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Ожидаем разнонаправленную динамику торгов в пятницу. На внешних площадках намечается подъем, но высокая активность "быков" в конце недели маловероятна. Лидерами роста, вероятнее всего, станут акции нефтегазового сектора. Ориентир по индексу Московской биржи - диапазон 3900-4000 пунктов", - отмечает начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке инвесткомпании Георгий Ващенко.

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