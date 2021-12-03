Потенциал укрепления рубля в текущий момент ограничен 73 руб./$1 - "Алор Брокер"

Потенциал укрепления курса рубля в текущий момент ограничен уровнем 73 руб./$1, при этом хеджирование рублевых активов накануне выходных может увести пару доллар/рубль под конец торговой сессии в пятницу выше отметки 74 руб./$1, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Алексея Антонова.

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