Рынок акций РФ, скорее всего, откроет торги пятницы ростом - "Русс-Инвест"

Российский рынок акций, скорее всего, откроет торговую сессию пятницы движением вверх на сложившемся к утру достаточно благоприятном внешнем фоне, полагает главный экономист инвестиционной компании "Русс-Инвест" Александр Арутюнян.

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