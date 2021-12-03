Вероятно нейтральное начало торгов индекса Мосбиржи в пятницу - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в пятницу, вероятно, на нейтральной территории, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"Амплитуда колебаний по индексу Мосбиржи постепенно снижается. Котировки остаются около 3950 пунктов. В пятницу утром фон располагает к нейтральному открытию. Снизу ближайшие важные уровни поддержки расположены далеко - в широком диапазоне 3760-3810 пунктов. На длинном горизонте удержание позиций в акциях "широким фронтом" актуально, но в краткосрочной перспективе не исключаем новых попыток скорректироваться за счет слабого внешнего фона. Сценарий возврата выше 4000-4050 пунктов, вероятно, пока придется отложить", - пишет аналитик инвесткомпании.

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