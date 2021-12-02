Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 2 декабря в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индекс деловой активности в секторе услуг Китая от Caixin в ноябре (04:45 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (11:30 МСК);

- окончательные индексы деловой активности в секторах услуг Европы (11:55-12:30 МСК) и США (17:45 МСК) в ноябре;

- розничные продажи еврозоны в октябре (13:00 МСК);

- ключевой отчет по рынку труда США в ноябре (16:30 МСК);

- индекс деловой активности в секторе услуг США в ноябре от ISM (18:00 МСК);

- производственные заказы США в октябре (18:00 МСК);

- акции "НЛМК" последний день торгуются с дивидендами за III кв 2021г.

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