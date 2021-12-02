"Велес Капитал" рекомендует покупать GDR VK Group с целью 2646 руб

"Велес Капитал" рекомендует покупать GDR VK (ранее Mail.ru Group) с целевой ценой на уровне 2646 рублей за штуку, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

Холдинг USM Алишера Усманова выходит из капитала VK Group (ранее Mail.ru Group). Подконтрольный холдингу оператор Мегафон продает 45% МФ Технологии в пользу СОГАЗа, отмечается в комментарии. МФ Технологии контролируют 4,8% компании (экономическая доля) и 57,3% голосов, а СОГАЗ по итогам сделки, соответственно, станет владельцем 2,2% VK и более чем 25% голосов. Условия сделки не раскрываются. Также представители USM сообщили, что пакет в 9%, которым холдинг владеет напрямую, находится в сделке с Газпромбанком. Ранее Сбербанк объявил о продаже своей доли 36% в МФ Технологиях Газпромбанку, и теперь структуры, связанные с Газпромом, получают доступ к более чем 45% голосов VK.

"USM выбрали достаточно странное время для выхода из актива с учетом того, что стоимость акций группы до объявления сделки находилась на локальных минимумах, - пишет аналитик Артем Михайлин. - Тем не менее, мы полагаем, что смена одного из основных акционеров является скорее позитивным фактором и может улучшить инвестиционный профиль VK за счет снижения санкционных рисков. Мы по-прежнему видим, что бизнес VK Group существенно недооценен. Наша рекомендация для GDR компании - "Покупать" с целевой ценой 2 646 руб. за бумагу".

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