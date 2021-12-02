Инвестбанк Синара нейтрально оценивает перспективы стоимости акций Snowflake

Аналитики "Инвестиционного банка Синара" нейтрально оценивают перспективы прогнозной стоимости акций американской компании Snowflake Inc., предоставляющей услуги облачного хранения данных, сообщается в обзоре.

"Продолжая расширять международное присутствие, компания Snowflake в отчетном квартале (закончился 30 октября 2021 года) вышла на новые для себя рынки Израиля, Кореи и ОАЭ. Мы впечатлены, что прирост выручки обеспечивают компании, не входящие в список Fortune 500. Это говорит об удачной модели бизнеса и универсальности платформы эмитента. Доступность Snowflake делает ее привлекательной для широкого круга клиентов и создает значительный долгосрочный потенциал роста выручки и рентабельности, - отмечает эксперт банка Сергей Вахрамеев. - Несмотря на фантастические темпы роста выручки (+110% г/г), мы нейтрально смотрим на акции компании и считаем ее текущие рыночные оценки справедливыми: мультипликатор Snowflake EV/S (стоимость компании к выручке) на 2022 год находится на очень высоком уровне 76,5, притом что компания, как ожидается, выйдет в прибыль только в 2024 году".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.