Подъем ставки ЦБР до 8,5% в декабре 2021г - наиболее вероятный вариант - Райффайзенбанк

Шаг в 100 б.п. (до уровня 8,5% на конец 2021 года) становится наиболее вероятным вариантом подъема ключевой ставки Банка России на заседании 17 декабря 2021 года при сложившейся инфляционной картине, считают аналитики Райффайзенбанка.

"Как мы понимаем, сейчас в центре внимания ЦБ не долгосрочные прогнозы, а оперативная инфляционная картина. При этом, на наш взгляд, сложно представить инфляцию через год вблизи текущих уровней или выше (при прочих равных) - даже при сохранении негативного эффекта пандемии на логистические цепочки и глобальные цены на сырье и продовольствие, определенное охлаждение неизбежно произойдет на фоне нормализации бюджетной политики, наметившегося разворота в кредитовании и повышения склонности к сбережениям, - пишут эксперты Райффайзенбанка. - При этом мы считаем, что далеко не все факторы текущей инфляции можно побороть с помощью повышения ключевой ставки, и есть большой риск избыточного ужесточения денежно-кредитных условий (чрезмерное сдерживание кредитования в тех сегментах, где оно зависит в большей степени от ДКП, сильное стимулирование сбережений). Поэтому, на наш взгляд, более эффективным сейчас могли бы стать ужесточение бюджетной политики и макропруденциальных условий для регулирования кредитного канала".

"При этом, несмотря на признание устойчивости инфляционного шока, ЦБ продолжает стремиться вернуть инфляцию к целевому уровню быстро - за год (к концу 2022 года), тогда как, например, в основных направлениях ДКП на 2015-17 гг. достижение уровня в 4% было запланировано в 3 года. Однако сильное "задирание" ставки влечет риски охлаждения экономической активности в перспективе (что, в свою очередь, может потребовать перехода к мягкой ДКП)", - отмечают аналитики.

"Два следующих среза ценовой статистики, которые будут опубликованы до декабрьского заседания (за ноябрь в целом и за первую неделю декабря) вряд ли существенно изменят текущую расстановку сил - шаг в 100 б.п. (до уровня в 8,5% на конец 2021 года) становится наиболее вероятным при такой инфляционной картине. Более того, Э. Набиуллина заявила, что в декабре регулятор может уточнить базовый сценарий по ключевой ставке вплоть до 1 п.п. (сейчас диапазон на 2022 г. составляет 7,3-8,3%)", - указывают в Райффайзенбанке.

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