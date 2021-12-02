ПСБ снизил прогнозную стоимость бумаг Системы до 37 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) понизили прогнозную стоимость бумаг АФК "Система" до 37 рублей за штуку, что предполагает при этом потенциал роста 48% от текущего уровня, говорится в комментарии.

"Мы положительно оцениваем финансовую отчетность компании за третий квартал 2021 года, лучше ожидаемой с точки зрения выручки и OIBDA. Компания хорошо диверсифицирована, есть ряд бизнесов, которые приносят фиксированный доход ("МТС", "Медси", "Сегежа Групп", Агрохолдинг "Степь") и есть часть рискованных активов с фокусом на инновационность. Видно, что АФК "Система" нацелена на продолжение масштабирования "Биннофарм Групп": с 25 июня компания включена в отчетность "Системы". Также в перспективе возможен выход на IPO "Медси" и Агрохолдинга "Степь", которые демонстрируют высокие темпы роста выручки, - пишет эксперт ПСБ Людмила Теличко. - По нашим оценкам, АФК "Система" значительно недооценена относительно собственных активов в портфеле, и мы продолжаем позитивно смотреть на будущее компании. Однако недавно мы понизили оценку по маркетплейсу Ozon до 3415 рублей за бумагу из-за растущего чистого убытка, стабильно слабой операционной эффективности и усиливающейся конкуренции на рынке доставок. В связи с чем пропорционально была понижена оценка АФК "Системы" до 37 рублей за штуку, что все еще дает потенциал роста 48%".

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