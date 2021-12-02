Возможен рост цены акций Татнефти до 511 руб. в рамках коррекции - "Велес Капитал"

Возможен подъем котировок обыкновенных акций "Татнефти" до уровня 511 рублей за штуку в рамках коррекции, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Велес Капитал" Елены Кожуховой.

"Котировки акций "Татнефти" в четверг продолжают восстановление с локальных минимумов в преддверии решения ОПЕК+ по уровню нефтедобычи на следующий месяц. В конце ноября представитель компании заявил, что без ограничений ОПЕК+ "Татнефть" без затруднений выйдет на прежний уровень добычи и даже превысит его. В четверг компания отчиталась об увеличении производства нефти в ноябре на 12,4% г/г, - отмечает эксперт инвесткомпании. - С технической точки зрения по обыкновенным акциям "Татнефти" наблюдается угасание краткосрочного нисходящего тренда по ADX с перспективой развития роста как минимум в район 511 руб., где можно будет говорить о возможной смене среднесрочного тренда. Пока же выше поддержки 461 руб. имеет смысл держать "длинные" позиции по акциям с их сокращением при закреплении ниже 481 руб. На данный момент повышение проходит в рамках коррекции, но выше 511 руб. взгляд на бумаги станет более позитивным".

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