Акции Visa - наиболее интересная долгосрочная "история роста" в IT-секторе США - BCS Express

Акции Visa Inc. - наиболее интересная "история роста" в долгосрочной перспективе среди ведущих компаний IT-сектора фондового рынка США, считает эксперт BCS Express Оксана Холоденко.

"Долгосрочный взгляд на сектор информационных технологий США умеренно позитивный. В нем сконцентрировано наибольшее количество инновационных трендов и "историй роста". По совокупности факторов в качестве наиболее интересной "истории" отмечу Visa (для покупок привлекательны текущие уровни - зона $190-185 за штуку); потенциально привлекательная "история роста" - бумаги NVIDIA Corp. (для покупок стоит подождать просадки в район $270 за штуку", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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