"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Chevron с целью $118,2

"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Chevron и повышает прогнозную цену бумаг компании на 6,2%, до $118,2, сообщается в комментарии аналитика инвесткомпании Сергея Пигарева.

Американский нефтегазовый гигант Chevron Corp. увеличит объем обратного выкупа акций в 2022г до $3-5 млрд по сравнению с предыдущим прогнозом на уровне $2-3 млрд, что, на взгляд эксперта, поддержит котировки компании. Также CVX представил оценки по объему капитальных и разведочных расходов в следующем году. Затраты могут составить $15 млрд - это нижняя граница прогнозируемого ранее диапазона $15-$17 млрд. Тем не менее, даже такой показатель на 20% превосходит ожидаемый объем указанных расходов 2021г.

"Риторика и планы менеджмента указывают, что приоритетом компании на ближайшие годы станут возврат средств акционерам и сохранение низкой долговой нагрузки. На конец третьего квартала Chevron сократил чистый долг на $7,4 млрд (19%), до $31,3 млрд. По нашим оценкам, снижение финансового рычага позволит компании в 2022г сократить процентные платежи на $350-400 млн", - отмечает Пигарев.

Также аналитик обращает внимание на то, что в текущем году компания повысила квартальные дивиденды на 3,9%, до $1,34 на бумагу. По его мнению, снижение долговой нагрузки и увеличение обратного выкупа акций позволит Chevron продолжить наращивать дивидендные выплаты в 2022г. "Как следствие, мы повышаем прогнозную цену по акциям компании на 6,2%, до $118,2. Рекомендация - "покупать", - резюмирует эксперт инвесткомпании.

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