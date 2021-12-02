"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Самолета" с целью 6500 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции ГК "Самолет" с целью 6500 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 29%, стоп-приказ: 4395 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что благодаря оптимальной структуре бизнеса ГК "Самолет" имеет возможность организовывать строительство внушительного количества новых объектов, в связи с этим они видят рост эффективности и маржинальности компании, что положительно влияет на котировки.

"С технической точки зрения после ощутимого снижения бумага демонстрирует сигналы к продолжению растущего тренда. Открывать позиции рекомендуется на текущих уровнях с целью 6500 рублей. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 4395 рублей риск на портфель составит 1,26%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,25", - указывают аналитики "Финама".

ГК "Самолет" является одним из крупнейших застройщиков в России. Основной акцент компания сделала на строительстве объектов в Москве, Санкт-Петербурге и их областях.

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