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02 декабря 2021 года 13:42
Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4490-4540п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4490-4540 пунктов, отмечается в комментарии "Фридом Финанс" . "S&P 500 в среду пробил отметку 4550 пунктов - психологически значимую поддержку на уровне 50-дневной скользящей средней. RSI указывает на доминирование "медвежьих" настроений участников рынка, опустившись ниже 40 пунктов. Индикатор MACD подтверждает развитие нисходящего тренда. До конца недели вероятно продолжение коррекции, ближайшим уровнем поддержки станет 120-дневная скользящая средняя на уровне 4450 пунктов", - пишут аналитики инвесткомпании. Они отмечают, что в четверг мировые площадки демонстрируют разнонаправленную динамику. Хотя появление штамма "омикрон" в США было ожидаемо, рынок резко отреагировал на официальное заявление о первом случае заражения. "Опубликованные в среду данные макростатистики указывают на продолжающееся восстановление рынка труда и производства в США, - подчеркивают эксперты. - Согласно данным ADP, число рабочих мест в частном секторе в ноябре увеличилось на 534 тыс., превысив экспертные оценки на уровне 498 тыс. В то же время ноябрьский индекс деловой активности в производственном секторе США ISM вырос до 61,1 пункта, несколько превзойдя консенсус-прогноз и побив октябрьское значение в 60,8 пункта. Это подтверждает позицию главы ФРС Джерома Пауэлла о целесообразности сворачивания монетарных стимулов и более раннего завершения программы QE". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-ИНДЕКСЫ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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