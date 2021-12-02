"Фридом Финанс" понизил целевую цену акций Gap до $22

Аналитики "Фридом Финанс" понизили целевую цену акций Gap Inc. до $22 за штуку, говорится в комментарии инвесткомпании.

"Финансовые результаты Gap за июль-сентябрь 2021г в целом оказались намного слабее прогнозов. Компании не удалось справиться с логистическими трудностями и, как она сама заявляет, едва ли это будет возможно в ближайшее время. В отличие от Nike, которая благодаря своим объемам способна фрахтовать суда на более выгодных условиях, или Walmart, у которой есть собственный зафрахтованный флот, Gap вынуждена прибегать к авиаперевозкам, что значительно увеличивает расходы и все равно в полной мере не решает проблему незатоваренности. Такие компании, как Crocs и Estee Lauder, также активно используют авиаперевозки, однако для них такой вид доставки эффективен, так как при одинаковой массе товара его валовая стоимость у них значительно больше. Кроме того, у этих компаний выше валовая маржа", - пишут эксперты инвесткомпании.

На их взгляд, наиболее негативным моментом в отчете Gap за III квартал стали слабые результаты флагманского бренда Old Navy, который был основным драйвером роста выручки в последние несколько кварталов. "В текущей ситуации Old Navy едва ли сможет быстро восстановить прежние темпы продаж. Как следствие, мы понижаем целевую цену по бумаге GPS до $22 за акцию", - резюмируют аналитики "Фридом Финанс".

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