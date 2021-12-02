Акции "Системы" сохраняют привлекательность в долгосрочной перспективе - BCS Express

Акции АФК "Система" сохраняют привлекательность в долгосрочной перспективе, отмечается в комментарии BCS Express.

"АФК "Система" показала рекордный результат за 3К21 по выручке и OIBDA. Темпы роста дочерних предприятий внушают оптимизм, позволяя ожидать хорошей переоценки в будущем при выводе непубличных предприятий на IPO. Долг на корпоративном центре продолжает расти, но темпы не вызывают тревоги. Долговая нагрузка за счет опережающего роста OIBDA остается на приемлемом уровне. Краткосрочных драйверов для роста по-прежнему нет, но долгосрочно акции "Системы" сохраняют свою привлекательность", - пишет эксперт Игорь Галактионов.

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