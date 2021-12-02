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02 декабря 2021 года 12:40
Акции "Системы" сохраняют привлекательность в долгосрочной перспективе - BCS Express
Акции АФК "Система" сохраняют привлекательность в долгосрочной перспективе, отмечается в комментарии BCS Express. "АФК "Система" показала рекордный результат за 3К21 по выручке и OIBDA. Темпы роста дочерних предприятий внушают оптимизм, позволяя ожидать хорошей переоценки в будущем при выводе непубличных предприятий на IPO. Долг на корпоративном центре продолжает расти, но темпы не вызывают тревоги. Долговая нагрузка за счет опережающего роста OIBDA остается на приемлемом уровне. Краткосрочных драйверов для роста по-прежнему нет, но долгосрочно акции "Системы" сохраняют свою привлекательность", - пишет эксперт Игорь Галактионов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-СИСТЕМА-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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