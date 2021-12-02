Рубль может завершить текущую неделю ближе к 75 руб./$1 - "Открытие Инвестиции"

Высоки риски того, что рубль может завершить текущую неделю ближе к 75 руб./$1, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Российский рубль в среду предпринимал попытки закрепиться ниже 74 руб./$1. Однако снижение цен на нефть оказало давление на российскую валюту. Утром в четверг USD/RUB не оставлял намерений уйти ниже 74 руб./$1, поскольку котировки нефти Brent пытались вернуться выше $70/барр. Ключевым для рубля в четверг будет решение ОПЕК+ по объемам добычи в январе. Мы видим риски того, что рубль завершит текущую неделю ближе к 75 руб./$1", - пишет эксперт.

По мнению Шульгина, слабым местом рубля по-прежнему является геополитическая премия на фоне информационной эскалации якобы реального нападения России на Украину. Однако градус геополитической напряженности может резко снизиться, если будет объявлена дата онлайн-саммита президентов России и США. Накануне Владимир Путин выразил желание начать переговоры с США и НАТО о юридических гарантиях, которые бы исключали продвижение Североатлантического альянса на восток.

США получили сигнал, и это, на взгляд эксперта, может привести к возобновлению конструктивного диалога, что потенциально предполагает сокращение геополитической премии в рубле. Однако пока авторитетные западные СМИ ежедневно публикуют новости с заголовками о том, что НАТО призывает Россию не применять силу против Украины. Что ж, теперь мяч на стороне США. Они могут либо принять предложение российского лидера, подразумевающее конструктивный диалог с обязательствами, либо отказаться от него, подчеркивает Шульгин.

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