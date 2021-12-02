Перспективы S&P 500 в ближайшее время не вызывают оптимизма - BCS Express

Перспективы индекса S&P 500 в ближайшее время не вызывают оптимизма, говорится в комментарии эксперта BCS Express Василия Карпунина.

"S&P 500 в среду на старте дня прибавлял 1,5%, однако к концу сессии закрылся снижением на 1,2%. Признаков завершенности коррекции не наблюдается. Наоборот, актуальны следующие цели внизу на 4465-4485 пунктах, где в четверг проходит нижняя граница годового растущего канала. Если и эти рубежи будут пройдены, то ориентиры сместятся к 4300 пунктам, то есть к 200-дневной скользящей средней, которая традиционно выступает важным психологическим рубежом", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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