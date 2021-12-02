"Финам" рекомендует покупать акции iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF с целью $54,5

"Финам" рекомендует покупать акции iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF с целевой ценой $54,5 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста 15%, говорится в аналитическом материале инвесткомпании.

"Рассматриваемый фонд предоставляет инвесторам доступ к двум быстрорастущим областям медицинских инноваций - геномике и иммунологии. Информация о геноме человека проливает свет на его наследственные заболевания, риски для здоровья и оптимальные стратегии лечения имеющихся недугов. Исследования в области геномики способны стать трансформационными в лечении рака и множества редких наследственных заболеваний, а иммунология в последние годы стала особенно актуальным направлением медицины в силу пандемии коронавируса - всем стало ясно, что собственные защитные силы организма играют ключевую роль в снижении рисков тяжелого течения опасной инфекции. Вложения в эти сегменты медицины представляются нам не только выгодными, но и социально значимыми", - отмечает аналитик Саидова Зарина.

Эксперт подчеркивает, что величина мирового рынка генной терапии в 2019г оценивалась в $3,61 млрд, а к 2027г данный рынок, по оценкам Fortune Business Insights, достигнет $35,67 млрд. Таким образом, среднегодовой темп роста (CAGR) рынка в указанный период составит 33,6%.

"Одна из наиболее продвинутых технологий генной инженерии - CRISPR/Cas9. Речь идет о технологии редактирования геномов высших организмов, которая потенциально может излечить генетические разновидности рака и болезней крови. Входящая в топ-5 компаний iShares Genomics Immunology and Healthcare ETF компания Intellia Therapeutics впервые провела испытания данной технологии на людях и добилась многообещающих результатов", - пишет Саидова.

По мнению стратега, к рискам вложений в данный инструмент можно отнести потенциальную волатильность ETF в случае возникновения этических дебатов вокруг тех или иных исследований в области генной инженерии.

Shares Genomics Immunology and Healthcare ETF - биржевой инвестиционный фонд, отслеживающий индекс NYSE FactSet Global Genomics and Immuno Biopharma Index. Индекс включает в себя компании сектора здравоохранения, специализирующиеся на генной инженерии, биотехнологиях, разработке диагностических генетических тестов, а также на иммунологических разработках, в том числе онкоиммунологии.

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