Доходности ОФЗ в четверг, скорее всего, будут расти - Sber CIB

Доходности рублёвого госдолга в четверг, скорее всего, будут расти из-за неожиданного ускорения недельной инфляции в России, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

По мнению экспертов инвестбанка, вероятность того, что Банк России поднимет ставку на 1 процентный пункт на ближайшем заседании (17 декабря) повышается.

"Инвесторы ждут решения ОПЕК+ о квотах на добычу в январе. В условиях неопределённости и разных мнений обсуждения ОПЕК+, вероятно, затянутся и группа может принять решение приостановить дальнейшее повышение добычи. Это может помочь котировкам нефти марки Brent укрепиться до $71 за баррель", - отмечают эксперты.

"Также в центре внимания в четверг будут переговоры главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена. В среду оба делали достаточно жёсткие заявления. Если стороны наметят дату нового саммита Владимира Путина и Джо Байдена, рубль получит поддержку. В противном случае он останется выше 74 руб./$1", - пишут аналитики Sber CIB.

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