"Атон" подтверждает рейтинг акций ТМК на уровне "выше рынка"

"Атон" позитивно оценивает финансовые результаты ПАО "ТМК" за 3К21 и подтверждает рейтинг акций компании на уровне "выше рынка", говорится в комментарии инвесткомпании.

"Результаты "ТМК" продемонстрировали хороший рост прибыли, небольшое укрепление рентабельности и увеличение чистой долговой нагрузки. Мы считаем, что финансовые показатели "ТМК" должны продолжить улучшаться во 2022 году по мере охлаждения рынка стали и реализации синергетического эффекта от недавнего приобретения ЧТПЗ. Мы подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" по "ТМК" и ждем большей ясности в отношении будущей стратегии развития компании", - пишут аналитики "Атона".

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