Кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на 3-5 б.п. в четверг - ПСБ

Кривая доходности ОФЗ может сместиться вверх на 3-5 б.п. в течение торговой сессии в четверг, считает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

"По данным Росстата, за последнюю неделю инфляция ускорилась до 0,46%, что транслируется в годовой прирост цен на 8,4% (8,1% в октябре). Такая статистика негативна для рынка ОФЗ, так как усиливает вероятность повышения ключевой ставки ЦБР на декабрьском заседании сразу на 100 б.п. (до 8,5%) и создает ожидания роста ставки в начале 2022 года. На этом фоне кривая доходности ОФЗ в четверг может сместиться вверх на 3-5 б.п. (8,45% для 10-летних бумаг)", - отмечает эксперт банка.

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