Диапазон 73,5-74,5 руб./$1 пока сохраняет свою актуальность - ПСБ

Торговый диапазон 73,5-74,5 руб./$1 пока сохраняет свою актуальность для пары доллар/рубль, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Пара доллар/рубль в рамках утренней сессии в четверг консолидируется вблизи уровня закрытия среды. В дальнейшем, в случае улучшения настроений на мировых рынках, национальная валюта может попытаться продолжить рост, в результате чего доллар сделает шаг к середине диапазона 73,5-74,5 руб./$1, который, на наш взгляд, остается актуальным для американской валюты на фоне отскока цен на рынке энергоносителей", - указывает главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников.

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