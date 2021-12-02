Индекс Мосбиржи откроет торги в четверг, скорее всего, ростом на 0,1-0,7% - "Алго Капитал"

Индекс Мосбиржи откроет торговую сессию в четверг, скорее всего, умеренным повышением в пределах 0,1-0,7%, говорится в комментарии инвестиционной компании "Алго Капитал".

"Мы ожидаем открытия индекса Мосбиржи с умеренным повышением в пределах 0,1-0,7%, в диапазоне 3965-3985 пунктов. В качестве ближайших поддержек для него выступят уровни 3960, 3950 пунктов. Значимыми сопротивлениями станут отметки 3990, 4000 пунктов, - прогнозирует старший риск-менеджер инвесткомпании Виталий Манжос. - В первые минуты торгов индекс Мосбиржи отыграет умеренное утреннее улучшение состояния внешнего фона. Позднее он с большой долей вероятности перейдет в состояние консолидации около уровня открытия".

Участники российских торгов во второй половине дня будут привычно ориентироваться на динамику нефтяных фьючерсов и на характер открытия фондового рынка в США, отмечает Манжос. Среди ряда иностранных статистических показателей максимальную практическую значимость для локального рынка акций, по его мнению, будут носить еженедельные данные по количеству первичных заявок на пособия по безработице в США (16:30 МСК).

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