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02 декабря 2021 года 09:20
Возможны попытки возврата цены нефти в диапазон $70-80/барр. - ПСБ
Возможны новые попытки возврата котировок нефти марки Brent в диапазон $70-80 за баррель в ближайшее время, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ). "Утром четверга фьючерc на нефть марки Brent пытается подрастать и удерживается чуть ниже отметки $70 за баррель. В центре внимания инвесторов находится встреча ОПЕК+. Рынок нефти выглядит уязвимым, но сформированная перепроданность в отсутствие ухудшения общерыночного сантимента позволяем нам рассчитывать на новые попытки котировок вернуться в диапазон $70-80 за баррель (в настоящее время более оправданный с фундаментальной точки зрения)", - отмечает начальник отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Евгений Локтюхов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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