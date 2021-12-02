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02 декабря 2021 года 09:06
Индекс Мосбиржи может начать торги четверга в плюсе - BCS Express
Индекс Мосбиржи может начать торговую сессию в четверг на положительной территории на фоне смешанного внешнего фона, сложившегося к утру, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин. "Сценарий восстановления индекса Мосбиржи выше 4000-4050 пунктов в сложившейся ситуации придется отложить. Тяжеловесные акции нефтяного сектора с учетом наблюдаемой динамики цены нефти марки Brent могут показывать смешанную динамику. Впрочем, многое будет зависеть от результатов заседания ОПЕК+. Если картель вдруг все-таки воздержится от наращивания производства в следующем месяце, то фьючерсы на нефть марки Brent попробуют вновь закрепиться выше $70 за баррель, - пишет аналитик инвесткомпании. - Снизу по индексу Мосбиржи ближайшие важные уровни поддержки расположены достаточно далеко - в широком диапазоне 3760-3810 пунктов. На длинном горизонте удержание позиций в акциях "широким фронтом" актуально, но в краткосрочной перспективе не исключаем новых попыток скорректироваться чуть ниже за счет слабого внешнего фона". Также Карпунин обращает внимание, что в четверг АФК "Система" опубликует финансовые результаты по МСФО за III квартал 2021 года, а "Транснефть" проведет телеконференцию с инвесторами и аналитиками по результатам 9 месяцев 2021 года. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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