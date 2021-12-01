Среднесрочные перспективы рынка акций РФ умеренно позитивны - BCS Express

Среднесрочные перспективы российского рынка акций умеренно позитивны, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Текущая ситуация на рынке для инвесторов не выглядит простой в плане принятия решения, впрочем, как и всегда. С одной стороны, уже прошла существенная коррекция, в том числе и по большинству "голубых фишек". С другой - сохраняется неопределенность по поводу реакции чиновников разных стран на новый виток заболеваемости, а баррель нефти уже не $85, а $70 за баррель. При этом инфляция остается высокой как в России, так и в США, а ФРС начинает спешить со сроками сокращения QE. Осторожность инвесторов в такой ситуации понятна, - пишет аналитик инвесткомпании в аналитическом материале. - У нас умеренно положительный взгляд на перспективы российского рынка акций в среднесрочной перспективе. По индексу Мосбиржи промежуточная область сопротивления смещается к 4000-4050 пунктам. Потенциальное преодоление этой зоны существенно улучшит техническую картину".

Карпунин также отмечает, что сохраняется недооценка в нефтегазовых "фишках" и потенциал для восстановления в бумагах банков, хуже остальных смотрятся электроэнергетика, телекомы и потребительский сектор на фоне высоких рублевых ставок. "Доходности долгового рынка конкурируют с консервативными внутренними историями. Но если говорить о длинном горизонте, то и в этих отраслях можно найти интересные кейсы. Например, "Детский мир", АФК "Система", "Юнипро", VEON", - указывает эксперт.

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