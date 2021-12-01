Акции Газпрома - ставка на высокие цены на газ и рекордный уровень дивидендов - ПСБ

Покупка акций "Газпрома" в настоящее время - ставка на высокие цены на газ и рекордный уровень дивидендов, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Газпром" представил сильные финансовые результаты по итогам третьего квартала 2021 года, чему способствовали сохраняющиеся у рекордных уровней цены на газ в Европе. Выручка выросла на 69,7% г/г, EBITDA - в 2,4 раза г/г, чистая прибыль составила 581,8 млрд руб. против убытка годом ранее. Результаты превзошли наши ожидания и достигли рекордного уровня. По итогам 2021 года размер дивидендов может составить 44 руб. / акцию, что дает дивидендную доходность в размере 13%. Полагаем, что высокие цены на газ в Европе сохранятся и в первом полугодии 2022 года, что окажет существенную поддержку бумагам компании. Рекомендуем покупать акции, целевая цена - 415 руб. за штуку", - указывают эксперты банка.

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