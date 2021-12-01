Текущий баланс факторов негативен для рынка ОФЗ - Райффайзенбанк

Текущий баланс факторов негативен для рынка ОФЗ, для его изменения понадобятся переломные события, например, сигнал от Банка России о завершении цикла ужесточения, говорится в комментарии Райффайзенбанка.

"Наблюдающееся с прошлой среды снижение доходностей вдоль кривой (на 20-25 б.п.), на наш взгляд, скорее отражает избыточность случившейся ранее просадки и вряд ли станет устойчивым. Инфляция хотя и показывает признаки стабилизации, пока находится над верхней границей прогноза ЦБ, и регулятор сохраняет сигнал о возможном повышении ставки вплоть до 100 б.п. на декабрьском заседании. При этом, если инфляция сохранит отклонение от базового сценария, в том числе за счет повышенных мировых цен на продовольственные и сырьевые товары, ЦБ может продолжить повышение ставки и в 2022 году (такой сценарий описан в основных направлениях ДКП как "глобальная инфляция" и предполагает диапазон средней ставки 8,8-9,8% - на 1,5 п.п. выше, чем базовый), - пишут эксперты банка. - Возросшая неопределенность относительно нового штамма COVID-19 "омикрон" (которая, видимо, сохранится до появления результатов исследований об устойчивости текущих вакцин) сейчас лишь усугубляет ситуацию, выступая фактором глобального снижения спроса на риск. Выступление Дж. Пауэлла "подлило масла в огонь" - ФРС все больше смещает фокус с рынка труда на инфляцию и может ускорить сворачивание программы количественного стимулирования в декабре, несмотря на неопределенность с пандемией".

Кроме того, отмечают аналитики, страновой риск на последней неделе превысил уровень начала пандемии (5-летний CDS на Россию находится вблизи 120 б.п.). Напряженность геополитической ситуации и риски эскалации конфликта с Украиной пока не спадают. Дополнительный негатив на локальный рынок облигаций вносит и вопрос с долгом "Роснано" (было объявлено, что компания в среду погасила выпуск облигаций на 4,5 млрд руб.).

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