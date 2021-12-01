Инвестбанк Синара рекомендует покупать акции Merck

Справедливая стоимость акций Merck & Co. составляет $100 за штуку, что соответствует потенциалу роста 33% от текущих уровней и рекомендации "покупать", сообщается в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Группа внешних научных консультантов FDA рекомендовала агентству разрешить к применению экспериментальный препарат против COVID-19 от Merck и Ridgeback Biotherapeutics. Разрешение комиссии позволяет надеяться, что препарат "молнупиравир" поступит в оборот в США до конца года. Если FDA даст окончательное разрешение на применение, Merck продаст правительству США 3,1 млн курсов препарата примерно на $2,2 млрд (4,5% прогнозируемой выручки Merck за 2021 год). С учетом того что компания собирается выпустить в следующем году 20 млн курсов лечения, общее позитивное влияние на акции Merck должно быть весьма значительным: выручка от продажи препарата может составить $14,2 млрд или 29% от прогнозируемой выручки Merck за 2021 год. Мы считаем, что котировки акций Merck продолжат рост", - отмечает аналитик банка Сергей Вахрамеев.

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