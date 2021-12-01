Среднесрочная перепроданность может сыграть на руку покупателям акций Мосбиржи - "Велес Капитал"

Перепроданность акций в среднесрочном периоде может сыграть на руку покупателям акций "Московской биржи", говорится в комментарии инвестиционной компании "Велес Капитал".

"Котировки акций Мосбиржи в среду растут вместе с другими представителями финансового сектора. Инвесторы, судя по всему, ожидают дальнейшего увеличения волатильности и объемов торгов в период неопределенности и вероятного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС и ЦБ РФ. Кроме того, стало известно, что в 2022 году Мосбиржа и ВТБ запустят торговлю так называемыми углеродными единицами, развивая линейку "экологических" продуктов, в число которых сейчас входят "зеленые" облигации, - пишет эксперт инвесткомпании Елена Кожухова. - С технической точки зрения акции Мосбиржи восстанавливаются с минимумов за год, при этом повышение происходит на повышенных объемах, что может предвещать его развитие как минимум в краткосрочном периоде с ближайшей целью 164 рубля. ADX указывает на ослабление нисходящего тренда, но его смены на противоположный пока не произошло. Наиболее осторожным инвесторам стоит дождаться закрепления акций выше ближайшего сопротивления на уровне 160 рублей, после чего способность устоять выше 164 рублей будет говорить о перспективе смены среднесрочных настроений и движения к 180 рублям. Перепроданность акций в среднесрочном периоде может сыграть на руку покупателям, но тревожным сигналом стало бы закрепление ниже поддержки в 150 рублей".

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