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01 декабря 2021 года 15:16
Дивдоходность акций Транснефти за 2021г может составить 8,6% - Sber CIB
Дивидендная доходность акций "Транснефти" по итогам 2021 года может составить 8,6%, полагают аналитики Sber CIB. "Финансовые результаты "Транснефти" за третий квартал 2021 года в целом совпали с нашими ожиданиями, свободный денежный поток превзошёл оценки на 7%. Чистая прибыль за девять месяцев составила 157,8 млрд руб., скорректированная чистая прибыль - 143,1 млрд руб. Менеджмент эмитента предлагает использовать именно второй показатель для расчёта дивидендов. Таким образом, потенциальные годовые дивиденды исходя из скорректированной чистой прибыли за девять месяцев могут составить 12,3 тыс. руб. на акцию, что соответствует дивидендной доходности 8,6%. Целевая цена бумаги на ближайшие 12 месяцев составляет 240 тыс. руб., потенциал роста - 60% относительно текущих уровней котировок", - отмечают эксперты инвестбанка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ТРАНСНЕФТЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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