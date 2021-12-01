"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Crowdstrike Holdings с целью $318

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Crowdstrike Holdings Inc. с целевой ценой $318 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 недели. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 46%, стоп-приказ: $204, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что 1 декабря компания отчитается за III квартал 2021г. Аналитики ожидают роста выручки до $363,55 млн и прибыли на акцию $0,0972. При лучшей отчетности и положительном прогнозе на IV квартал 2021г рынок может заложить текущий позитив в стоимость.

"С технической точки зрения после выхода из восходящего канала бумага подошла к уровню поддержки. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущих уровней. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $204 риск на портфель составит 0,65%. Соотношение прибыль/риск составляет 7,6", - указывают эксперты "Финама".

CrowdStrike Holdings Inc. - технологическая компания в области кибербезопасности, базирующаяся в Саннивейле, Калифорния.

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