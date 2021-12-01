Бонды Роснефти серии 001P-04 привлекательны для покупки на текущих уровнях - ПСБ

Выпуск облигаций "Роснефти" серии 001P-04 на текущих уровнях интересен для покупок в инвестиционный портфель, считают аналитики Промсвязьбанка (ПСБ).

"Роснефть" входит в список крупнейших нефтегазовых компаний мира по запасам и добыче жидких углеводородов. Объем добычи нефти составляет 40% от общего в России, газа - 10%. Компания контролируется государством, входит в перечень стратегических предприятий, является крупнейшим налогоплательщиком Российской Федерации. Кредитный рейтинг "Роснефти" на одном уровне с суверенным рейтингом России. При этом облигационный выпуск "Роснефть 001P-04" торгуется с премией к ОФЗ в размере 106 б.п., что делает его весьма привлекательным для покупки", - отмечают эксперты банка.

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