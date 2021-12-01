Стоит обратить внимание на акции Vir Biotechnology - BCS Express

Стоит обратить внимание на акции перспективного биотеха Vir Biotechnology, полагает эксперт BCS Express Никита Покровский.

Цена акций биотеха активно растет, прибавив более 50% за последние четыре торговые сессии, констатирует аналитик. Главными триггерами роста являются опасения по поводу нового штамма коронавируса омикрон.Vir Biotechnology совместно с британской GlaxoSmithKline разработали препарат на основе антител против Covid-19 Sotrovimab (VIR-7831). CEO биотеха ожидает, что Sotrovimab будет эффективен против нового штамма.

"Поверхностный анализ показывает большой потенциал роста, - указывает стратег. - Рынок антивирусных программ от COVID-19 будет устойчивым в ближайшее время. Предварительные исследования указывают на то, что Sotrovimab может противостоять новому штамму несколько лучше, чем аналоги от Regeneron и Eli Lilly. Кроме того, в разработке у Vir Biotechnology находятся несколько других перспективных препаратов. Например, VIR-2218 планируется применять для функционального излечения от инфекций, вызванных хроническим гепатитом В. Разработка ведется с применением метода на основе процесса РНК-интерференции. На биотехи, использующие данный метод, стоит обратить особое внимание. На I фазе исследований у Vir Biotechnology находится клеточная вакцина против вируса иммунодефицита (ВИЧ). Разработка поддерживается фондом Билла и Мелинды Гейтс. Биотех поддерживается грантами от Национального института здравоохранения и имеет соглашение о сотрудничестве с Университетом Рокфеллера".

Аналитик допускает, что интересным для постепенного набора позиции был бы диапазон в районе $40-47, в случае коррекции после сильного роста. Но ситуация с вирусом постоянно меняется. Перед окончательным решением о покупке требуется проанализировать компанию более глубоко, полагает Покровский. С приобретением бумаг биотехов инвестору необходимо быть особенно осторожным, считает он.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.