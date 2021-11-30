Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 1 декабря в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индекс производственной активности Китая в ноябре от Caixin (04:45 МСК);

- розничные продажи Германии в октябре (10:00 МСК);

- окончательные индексы деловой активности в производственных секторах Европы (11:55-12:30 МСК) и США (16:45 МСК) в ноябре;

- занятость в частном секторе США в ноябре по оценке ADP (16:15 МСК);

- индекс производственной активности США в ноябре от ISM (18:00 МСК);

- выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (18:00 МСК);

- выступление министра финансов Джанет Йеллен (18:00 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18:30 МСК);

- заседание технического комитета ОПЕК+;

- вступят в силу итоги ребалансировки индекса MSCI Russia;

- финансовые результаты ТМК за III кв. 2021г по МСФО;

- инвестиционный форум ВТБ-Капитал "Россия зовет".

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