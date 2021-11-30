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30 ноября 2021 года 19:01
Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 1 декабря в фокусе будут макростатистика и корпоративные события: - индекс производственной активности Китая в ноябре от Caixin (04:45 МСК); - розничные продажи Германии в октябре (10:00 МСК); - окончательные индексы деловой активности в производственных секторах Европы (11:55-12:30 МСК) и США (16:45 МСК) в ноябре; - занятость в частном секторе США в ноябре по оценке ADP (16:15 МСК); - индекс производственной активности США в ноябре от ISM (18:00 МСК); - выступление главы ФРС Джерома Пауэлла (18:00 МСК); - выступление министра финансов Джанет Йеллен (18:00 МСК); - отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18:30 МСК); - заседание технического комитета ОПЕК+; - вступят в силу итоги ребалансировки индекса MSCI Russia; - финансовые результаты ТМК за III кв. 2021г по МСФО; - инвестиционный форум ВТБ-Капитал "Россия зовет". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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30 ноября 2021 года 18:26
Вероятно дальнейшее ослабление кризиса на глобальном рынке энергоносителей и частичная нормализация потоков российского газа в Европу, полагает глава отдела экономики Julius Baer Норберт Рюкер. "Общая тенденция к поляризации распространяется на энергетические рынки. В то время как Европа... читать дальше
.30 ноября 2021 года 18:03
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции GoodRx Holdings Inc. с целью $47 за штуку". Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,5%, стоп-приказ: $35,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. "GoodRx помогла потребителям сэкономить $35 млрд начиная с 2011 года. Ее... читать дальше
.30 ноября 2021 года 17:44
BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Schrodinger Inc. с целью $47 за штуку". Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: $34,9, говорится в комментарии инвестиционной компании. "В III квартале компания получила выручку в $29,9 млн (+16% г/г), но и убыток в... читать дальше
.30 ноября 2021 года 17:22
Котировки акций Visa Inc. могут вырасти до $240 за штуку в среднесрочной перспекиве, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Акции Visa с начала осени подверглись значительной коррекции, и по текущим мультипликаторам компания торгуется более дешево в сравнении с отраслевыми... читать дальше
.30 ноября 2021 года 17:01
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Аэрофлота" с прогнозной ценой на уровне 88 рублей за штуку, сообщается в комментарии. "Группа "Аэрофлот" представила финансовую отчетность по МСФО за третий квартал и 9 месяцев 2021 года. Сильный спрос на внутренние... читать дальше
.30 ноября 2021 года 16:41
Аналитики Sber CIB обновили топ-список иностранных акций, имеющих листинг на Московской бирже, исключив из него бумаги Lam Research и добавив Fiserv Inc. и Salesforce.com Inc., сообщается в комментарии инвестбанка. "С учётом роста котировок акций компании Lam Research на 19% за месяц мы решили... читать дальше
.30 ноября 2021 года 16:20
Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "покупать" для привилегированных акций "Транснефти" с прогнозной ценой 192058 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 35% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании. "На наш взгляд, отчётность "Транснефти" за третий... читать дальше
.30 ноября 2021 года 16:00
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель", сообщается в обзоре. "Норникель" провел в понедельник "День инвестора". Его итоги представляются нам по большому счету нейтральными с точки зрения влияния на... читать дальше
.30 ноября 2021 года 15:39
Техническая картина указывает на вероятность дальнейшего снижения котировок акций Twitter в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаила Денисламова. "Компания Twitter в понедельник объявила о том, что Джек Дорси, один из ее... читать дальше
.30 ноября 2021 года 15:19
"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Татнефти", сообщается в обзоре. "Мы считаем результаты "Татнефти" за третий квартал 2021 года по МСФО нейтральными, поскольку рынок уже узнал размер промежуточных дивидендов за 3К21, которые были рассчитаны на базе на чистой... читать дальше
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