Ключевая ставка ЦБ РФ по итогам 2022г, скорее всего, останется на уровне 8% - Инвестбанк Синара

Ключевая ставка ЦБ РФ по итогам 2022г, скорее всего, останется на уровне 8% годовых, причем смягчение риторики ЦБ и снижение ставки может произойти лишь в конце года; в таком случае целесообразно начать открывать позиции в ОФЗ с погашением в течение 3-7 лет, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Наша оценка инфляции на 2022г близка к сценарию Банка России "Глобальная инфляция". Напомним, в этом случае ключевая ставка, по его оценкам, в среднем составит 8,8-9,8% в 2022г. Мы, в свою очередь, не считаем этот прогноз Центробанка устойчивым, а значит, опираться на него инвесторам следует лишь на инвестиционном горизонте в 2-4 месяца. Мы предполагаем, что ЦБ РФ на ближайших опорных заседаниях (февраль, апрель) вновь пересмотрит среднюю траекторию ключевой ставки. На данный момент мы оцениваем терминальную ключевую ставку на уровне 8,5%, однако не исключаем и более высоких значений, вплоть до двухзначных, если прогнозируемая регулятором инфляция сильно отклонится от целевого уровня, а экономический рост ускорится", - пишет эксперт банка Сергей Коныгин.

Перегрев экономики и ценовая динамика потребуют от регулятора более решительных шагов, направленных на скорейшее возвращение инфляции к цели в 4%, полагает аналитик. Ранее председатель Банка России заявляла, что регулятор "обязан вернуть инфляцию к цели, чтобы не потерять доверие людей". Снижение ставки возможно в 2П22 на фоне замедления инфляции с пиковых уровней 7-8%.

Коныгин считает, что в конце 2022г регулятор, по мере ослабления инфляционного давления, может начать цикл снижения ставки. По итогам 2022г ключевая ставка останется вблизи 8,0%. Эксперт видит целесообразным в этом сценарии начать открывать позиции в ОФЗ с погашением в течение 3-7 лет: эти бумаги, с точки зрения стратега банка, покажут наилучшую динамику на фоне замедляющейся инфляции. В частности, облигации серии 26227 с погашением в июле 2024г и доходностью 8,7% и серии 26233 с погашением в октябре 2027г и доходностью 8,4%, подчеркивает Коныгин.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.