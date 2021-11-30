Вероятно дальнейшее ослабление кризиса на глобальном рынке энергоносителей - Julius Baer

Вероятно дальнейшее ослабление кризиса на глобальном рынке энергоносителей и частичная нормализация потоков российского газа в Европу, полагает глава отдела экономики Julius Baer Норберт Рюкер.

"Общая тенденция к поляризации распространяется на энергетические рынки. В то время как Европа продолжает опасаться дефицита предложения, в частности, природного газа, в Северной Америке намечается тенденция к его избытку, в некоторой степени благодаря благоприятным погодным условиям. Прогноз умеренной зимней погоды способствовал вчера снижению цен на природный газ в США более чем на 10%. Благодаря росту производства, увеличению использования угля вместо газа на электростанциях, а также отсутствию сильных холодов, запасы и поставки остаются сравнительно избыточными по всей Атлантике", - пишет эксперт банка.

В Европе, тем временем, наступившие в последние дни холода и довольно слабый ветер отразились в повышенном потреблении газа для отопления и производства электроэнергии и, соответственно, снижении уровня запасов. Это, по мнению Рюкера, усиливает опасения по поводу поставок и стимулирует рост цен.

Стратег банка полагает, что в глобальном контексте энергетический кризис демонстрирует признаки ослабления. Согласно официальным заявлениям, предложение угля в Китае быстро восстанавливается, а активная добыча на внутреннем рынке пополняет запасы по всей цепочке создания стоимости, ликвидируя факторы дефицита. Экспорт угля остается на высоком уровне, хотя предложение, на взгляд аналитика, не демонстрирует ярко выраженной реакции на высокие цены последних месяцев. Большинство мировых базовых цен на уголь в связи с этим частично вернулись к докризисным уровням.

"Потоки российского газа в Европу, тем временем, остаются ограниченными, и именно недостаток газа в хранилищах Германии и Австрии по-прежнему в значительной степени объясняет наблюдаемый дефицит. Этот дефицит связан с ограничением поставок, а не с пропускной способностью трубопровода, поэтому возможные задержки в процессе сертификации газопровода "Северный поток-2" не должны повлиять на объемы поставок газа в Европу. Мы ожидаем дальнейшего смягчения на глобальном рынке энергоносителей и частичной нормализации потоков российского газа в Европу", - прогнозирует Рюкер.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.