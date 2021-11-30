BCS Express открыл торговую идею: покупать акции GoodRx с целью $47

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции GoodRx Holdings Inc. с целью $47 за штуку". Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 17,5%, стоп-приказ: $35,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"GoodRx помогла потребителям сэкономить $35 млрд начиная с 2011 года. Ее приложение стало одним из самых загружаемых медицинских приложений за последнее десятилетие. В III квартале 2021 года компания получила выручку в $195,1 млн против ожиданий аналитиков в $194,8 млн, прибыль на акцию в размере $0,09 оказалась выше ожидаемой в $0,08. Два квартала подряд компании удалось быть выше ожиданий. С технической точки зрения котировки акций эмитента оставили позади поддержки в зоне $37-38 и стремятся закрепиться выше сопротивления на уровне $40. Индикаторы ADX и RSI указывают на присутствие сильного импульса со стороны покупателей и их борьбу за преобладание над продавцами", - отмечает эксперт Евгений Калянов.

Консенсус-прогноз отраслевых аналитиков, по данным Refinitiv, составляет $45,5 за бумагу (+14% от текущих уровней), пять аналитиков указывают на удержание, десять - на покупку и только один на продажу, указывает Калянов.

GoodRx Holdings Inc. - компания, которая собирает цены на лекарства в аптеках по всей территории США и помогает пользователям найти самый дешевый вариант. Это первый и единственный инструмент сравнения цен на рецептурные лекарства, созданный для потребителей, с ценами в аптеках по всей стране. Также предлагает услуги телемедицины.

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