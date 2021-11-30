BCS Express открыл торговую идею: покупать акции Schrodinger с целью $47

BCS Express открыл торговую идею "покупать акции Schrodinger Inc. с целью $47 за штуку". Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 21%, стоп-приказ: $34,9, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"В III квартале компания получила выручку в $29,9 млн (+16% г/г), но и убыток в размере $35 млн против прибыли в $3,9 млн годом ранее. Компания ожидает, что выручка по результатам 2021 года составит $124-134 млн (по сравнению со $108 млн за 2020 год). С технической точки зрения котировки бумаги, отталкиваясь от сопротивления на уровне $38, стремятся к 50-периодной средней. Индикаторы ADX и RSI указывают на зарождение восходящей тенденции", - отмечает эксперт инвесткомпании Евгений Калянов.

Консенсус-прогноз отраслевых аналитиков, по данным Refinitiv, составляет $74 за бумагу (+90% от текущих уровней), два аналитика указывают на удержание, пять - на покупку, обращает внимание Калянов.

Schrodinger Inc. - исследовательская компания, которая предоставляет программную платформу для разработки лекарств. Эта платформа облегчает исследовательские усилия биофармацевтических и промышленных компаний, академических институтов и государственных лабораторий по всему миру.

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