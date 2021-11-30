Котировки акций Visa могут вырасти до $240 - "Фридом Финанс"

Котировки акций Visa Inc. могут вырасти до $240 за штуку в среднесрочной перспекиве, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Акции Visa с начала осени подверглись значительной коррекции, и по текущим мультипликаторам компания торгуется более дешево в сравнении с отраслевыми аналогами, имея при этом более значительную рентабельность бизнеса. С учетом высокой базы 2021 года в следующем году темпы роста бизнеса могут замедлиться до 10-20%, - отмечают эксперты инвесткомпании. - Факторами поддержки могут выступить увеличение объема безналичных транзакций, восстановление трансграничных платежей, возобновление туризма и налаживание глобальных цепочек поставок на фоне улучшения экономической ситуации. Дополнительным драйвером станет развитие сегмента новых услуг BNPL (buy now pay later). В среднесрочной перспективе на котировки акций компании могут оказать давление негативные корпоративные новости, однако мы полагаем, что бумага способна восстановиться до $240 за акцию".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.