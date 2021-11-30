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30 ноября 2021 года 17:01
ПСБ сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Аэрофлота
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) сохраняют рекомендацию "покупать" для акций "Аэрофлота" с прогнозной ценой на уровне 88 рублей за штуку, сообщается в комментарии. "Группа "Аэрофлот" представила финансовую отчетность по МСФО за третий квартал и 9 месяцев 2021 года. Сильный спрос на внутренние авиаперевозки и рост цен на авиабилеты смогли поддержать финансовый результат компании, в результате чего эмитент впервые с начала пандемии получил чистую прибыль. Несмотря на то что объем пассажирских перевозок пока отстает от докризисных уровней, мы оцениваем представленные результаты как сильные. Текущее снижение котировок, вызванное опасениями распространения штамма COVID-19 "омикрон", носит, по нашему мнению, временный характер. По-прежнему отмечаем недооцененность акций по сравнению с мировыми аналогами и ожидаем сохранение тренда на восстановление международных авиаперевозок, что станет катализатором роста стоимости акций", - пишет эксперт банка Владимир Соловьев. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-АЭРОФЛОТ-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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