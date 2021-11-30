Sber CIB обновил топ иностранных акций, имеющих листинг на Мосбирже

Название компании Рыночная цена, руб. Потенц. рост на 12 мес., % Activision Blizzard 8914 56 Amazon.com Inc. 526436 15 ConocoPhillips 10664 24 Fiserv Inc. 14407 35 Merck & Co. 11069 29 Meta Platforms 49964 18 Microchip Technology 12475 13 PayPal Holdings 27676 47 Salesforce.com Inc. 43861 16 ServiceNow Inc. 99450 15 Walt Disney Co. 21848 33

Аналитики Sber CIB обновили топ-список иностранных акций, имеющих листинг на Московской бирже, исключив из него бумаги Lam Research и добавив Fiserv Inc. и Salesforce.com Inc., сообщается в комментарии инвестбанка. "С учётом роста котировок акций компании Lam Research на 19% за месяц мы решили исключить эмитента из подборки по тактическим соображениям. Тем не менее стоит отметить, что спрос на оборудование компании останется на высоком уровне за счёт ускорения роста отрасли полупроводниковых приборов", - пишут эксперты. "Акции американского поставщика ПО и оборудования для финансовых учреждений Fiserv недооценены: они торгуются с коэффициентом "цена/прибыль" (P/E) на уровне 50, однако с учётом ожидающегося в 2022 году роста рентабельности по моделируемой на будущий год прибыли этот мультипликатор составляет всего 16. Для сравнения, у сопоставимых компаний он равен в среднем 17. При этом на 2022 год для Fiserv прогнозируется рентабельность по чистой прибыли на уровне 26% (для её конкурентов в среднем всего 20%). Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предполагает рост цены акций Fiserv в ближайшие 12 месяцев на 35%", - указывают в Sber CIB. "Портфель продуктов и решений американского разработчика ПО Salesforce окажется выигрышным благодаря продолжающейся цифровой трансформации бизнес-процессов во всём мире. Уже в ближайшем будущем компания может начать более активно и регулярно повышать цены для роста бизнеса, хотя до сих пор к этому не прибегала. Серия крупных поглощений замедлила темпы роста рентабельности бизнеса, но скоро этот эффект сойдёт на нет, и Salesforce сможет через несколько лет удвоить показатели рентабельности. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Bloomberg, предполагает рост цены акций Salesforce в ближайшие 12 месяцев на 16%", - отмечают в инвестбанке. Текущий топ-список иностранных акций на Московской бирже:Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.