Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "держать" для бумаг Норникеля

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "держать" для американских депозитарных расписок (ADR) ГМК "Норильский никель", сообщается в обзоре.

"Норникель" провел в понедельник "День инвестора". Его итоги представляются нам по большому счету нейтральными с точки зрения влияния на котировки эмитента. Компания, как мы полагаем, изменит дивидендную политику с 2022 года, в результате чего дивидендная доходность упадет до однозначных чисел (порядка 7-8% против прежних 15-16%.) Мы сохраняем рейтинг "держать" по бумагам эмитента", - отмечает аналитик Дмитрий Смолин.

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