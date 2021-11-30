Вероятно краткосрочное снижение котировок акций Twitter - "Фридом Финанс"

Техническая картина указывает на вероятность дальнейшего снижения котировок акций Twitter в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии аналитика инвестиционной компании "Фридом Финанс" Михаила Денисламова.

"Компания Twitter в понедельник объявила о том, что Джек Дорси, один из ее основателей, уходит с поста гендиректора. Решение уже вступило в силу. Новым CEO назначен главный технический директор компании Параг Агравал. На наш взгляд, инвесторы оказались обеспокоены тем фактом, что смена CEO получилась настолько внезапной. В настоящее время одним из основных направлений развития компании является расширение нерекламной выручки. Пока рано судить о том, как изменится стратегия Twitter под новым руководством, поэтому мы оцениваем новость как нейтральную. Техническая картина указывает на вероятность дальнейшего снижения котировок акций в краткосрочной перспективе. Ключевым уровнем поддержки является область $40", - отмечает эксперт.

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