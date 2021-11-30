Инвестбанк Синара сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Татнефти

"Инвестиционный банк Синара" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций "Татнефти", сообщается в обзоре.

"Мы считаем результаты "Татнефти" за третий квартал 2021 года по МСФО нейтральными, поскольку рынок уже узнал размер промежуточных дивидендов за 3К21, которые были рассчитаны на базе на чистой прибыли по РСБУ. Сейчас ключевой вопрос - сроки выхода обновленной стратегии, которые могут быть названы в ходе телефонной конференции эмитента во вторник в 17:00 МСК. По бумагам "Татнефти" мы сохраняем рейтинг "покупать", - отмечают аналитики банка Кирилл Бахтин и Василий Мордовцев.

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