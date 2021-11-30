Ближайшей целью снижения индекса S&P 500 может быть уровень 4550п - BCS Express

Ближайшей целью снижения индекса S&P 500 может быть уровень 4550п, по достижении которого можно будет рассматривать возможность отскока, говорится в комментарии BCS Express.

"Котировки американского индекса S&P 500 в понедельник показали попытку восстановления после пятничных распродаж. Однако оптимизм продлился недолго - во вторник с утра мы видим, как фьючерсы на индекс вновь демонстрируют нисходящую динамику. Это значит, что впереди может быть еще как минимум одна сессия снижения. Вряд ли распродажи окажутся такими же масштабными, как 26 ноября, но месячные минимумы вполне могут быть обновлены. Судя по всему, S&P 500 завершит ноябрь небольшим снижением", - полагают эксперты инвесткомпании.

На их взгляд, в более широкой перспективе коррекция уже назрела, и ее развитие выглядит благоприятным для рынка. Это поможет снять накопленную в ходе октябрьского ралли перекупленность и взбодрит участников рынка, которые в середине месяца занимали преимущественно выжидательную позицию. Ближайшей целью снижения по-прежнему выглядит зеркальный уровень 4550п, по достижении которого уже можно будет рассматривать возможность отскока, считают стратеги BCS Express.

"С учетом существующих рисков по ускорению сворачивания QE и ужесточению монетарной политики в 2022г, говорить о быстром возвращении к максимумам приходится с осторожностью. Настроения на рынке остаются достаточно тревожными. Формальным поводом для оптимизма могут быть ожидания сезонного скачка котировок - так называемого предновогоднего ралли. Но опыт 2018г показывает, что такой сценарий реализуется не всегда. В базовом сценарии инструмент некоторое время может провести в боковике между 4500 и 4700пп, прежде чем сформируется новая актуальная тенденция. С учетом исторической перспективы есть небольшой перевес вероятности в пользу позитивного сценария с продолжением роста", - прогнозируют аналитики инвесткомпании.

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