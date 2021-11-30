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30 ноября 2021 года 14:38
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Газпрома с целью 400 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Газпрома" с прогнозной ценой 400 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 19%, стоп-приказ: 307 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты отмечают, что за 9 месяцев 2021г монополист получил прибыль в размере 1,55 трлн рублей против убытка в 218 млрд рублей годом ранее. Текущая глобальная конъюнктура на рынке газа крайне благоприятная, т.к. из-за холодных осенних месяцев основные зарубежные потребители довольно заметно уменьшили запасы газа в хранилищах. Сейчас уровень заполнения подземных хранилищ Европы на 16% ниже среднего уровня за последние 5 лет. При этом зима еще впереди, а альтернативные источники не спасают Еврозону. Аналитики "Финама" полагают, что в долгосрочной перспективе цены на газ нормализуются и снизятся до $500-700 за тыс. кубометров, но даже в этом сценарии акции "Газпрома" недооценены. "С технической точки зрения бумага торгуется вдоль восходящего тренда. Открывать позиции стоит от текущих уровней с целью 400 рублей. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне 307 рублей риск на портфель составит 0,85%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,4", - указывают аналитики инвесткомпании. ПАО "Газпром" - глобальная энергетическая компания. Основные направления деятельности - геологоразведка, добыча, транспортировка, хранение, переработка и реализация газа, газового конденсата и нефти, реализация газа в качестве моторного топлива, а также производство и сбыт тепло и электроэнергии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ГАЗПРОМ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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