"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Meta Platforms с целью $381

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Meta Platforms с целевой ценой $381 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-4 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 12%, стоп-приказ: $321, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Meta Platforms - компания, которая владеет одними из самых популярных социальных сетей (Facebook и Instagram), а также мессенджером WhatsApp. С недавних пор Meta Platforms (ранее Facebook Inc.) объявила о новом направлении по созданию метавселенной для широкого круга пользователей. В ближайшее время уровень CAPEX будет расти, но с учетом большого количества наличных средств и низкой долговой нагрузки компании это не сильно повлияет на финансовое состояние. Учитывая привлекательные уровни котировок и неплохие перспективы компании, мы присваиваем акциям Meta Platforms рекомендацию "покупать", - отмечают аналитики "Финама".

"С технической точки зрения бумага формирует восходящий тренд после существенной коррекции. Открывать позицию рекомендуем при текущих уровнях с целью $381. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $321 риск на портфель составит 0,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,53", - указывают эксперты инвесткомпании.

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